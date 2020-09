Tesei, istruzione-formazione sono fondamentali

(ANSA) - PERUGIA, 11 SET - "Istruzione e formazione sono tasselli fondamentali per favorire lo sviluppo della nostra regione, per questo abbiamo scelto di puntare sui giovani, mettendo a loro disposizione importanti risorse perché quello allo studio e ai servizi di qualità siano diritti effettivi e non solo sulla carta": la presidente della Regione, Donatella Tesei, ha commentato così i primi dati relativi alle borse di studio erogate dall'Adisu.

"L'aumento delle richieste di sostegno da parte degli studenti universitari nella nostra regione - afferma l'assessore regionale all'istruzione e al diritto allo studio, Paola Agabiti - conferma la bontà della scelta della Giunta regionale di incrementare lo sforzo economico a favore delle borse di studio.

Le domande ricevute sono infatti aumentate del 7,7%, a dimostrazione che in questo particolare momento storico di emergenza appare fondamentale aiutare tutti coloro che evidenziano effettive necessità". (ANSA).



Nello specifico la Regione -ha messo a disposizione strumenti di sostegno allo studio universitario per un totale di 9,5 milioni di euro, 5 dei quali per le borse di studio ordinare e 4,5 milioni con cui finanziare misure straordinarie relative proprio all’emergenza Covid. Gli "importanti sforzi" messi in atto dalla Regione insieme all’Agenzia per il diritto allo studio universitario, finalizzati ad affrontare la "difficile" situazione economica delle famiglie nella pandemia, hanno portato a un incremento delle domande inviate, portandole dalle 6 mila 501 del precedente anno accademico alle 6 mila 999 di quello 2020-2021, di cui mille 678 per posti letto. Agli stanziamenti per le borse di studio, si aggiungono il sussidio straordinario e il contributo affitti per gli studenti fuori sede, per un totale superiore a 800 mila euro. Del primo strumento hanno beneficiato in 328, per un importo totale di 489 mila 500 euro, mentre il contributo affitti ha interessato 396 beneficiari, per 315 mila 519 euro. A questo - spiega ancora la Regione - vanno poi sommati 2 milioni di euro come contributo economico straordinario per il pagamento delle tasse universitarie di studenti con Isee fino 30 mila euro. Di questo totale, un milione 900 mila euro per studenti dell’Università degli studi di Perugia e dell’Università per stranieri e 100 mila euro per gli altri corsi equiparati. Il bando sarà pubblicato da Adisu nei prossimi giorni.