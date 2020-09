Approvata risoluzione Sessione europea

(ANSA) - PERUGIA, 08 SET - L'Assemblea legislativa ha approvato all'unanimità dei presenti la proposta di risoluzione alla base della Sessione europea 2018, che era stata elaborata in prima Commissione.

Il documento racchiude il Rapporto sugli Affari europei, la Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale agli atti normativi e di indirizzo emanati dall'Unione Europea, il Programma legislativo annuale 2020 della Commissione Europea.

La proposta di risoluzione individua tre iniziative prioritarie per l'Umbria: il Green deal europeo, un'Europa pronta per l'era digitale, un'economia al servizio delle persone.

Il relatore Daniele Nicchi, presidente della prima commissione e consigliere della Lega, ha spiegato che "in un momento storico così delicato e critico la sessione europea è un passaggio fondamentale per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva".

Per Donatella Porzi (Pd) "finalmente sentiamo parlare dell'Europa in termini positivi. È una responsabilità che vogliamo condividere perché l'Europa è un progetto importante e difficile per il quale alcune forze politiche si sono battute da sempre". (ANSA).