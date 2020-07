Università Perugia al vertice per Censis

(ANSA) - PERUGIA, 13 LUG - L'Università di Perugia mantiene la posizione di vertice della classifica dei grandi atenei statali (da 20.000 a 40.000 iscritti) secondo la classifica stilata dal Censis e pubblicata sul suo sito. L'Ateneo del capoluogo umbro ottiene un punteggio complessivo di 92,7.

Alle sue spalle sale di due posizioni l'Università di Pavia (90,3), che passa dal quarto al secondo posto, incrementando di 9 punti l'indicatore relativo alle strutture, di 6 quello della comunicazione e dei servizi digitali e di 7 quello dell'occupabilità. (ANSA).



Quella del Censis è un’articolata analisi del sistema universitario basata sulla valutazione degli atenei (statali e non statali, divisi in categorie omogenee per dimensioni) relativamente a: strutture disponibili, servizi erogati, borse di studio e altri interventi in favore degli studenti, livello di internazionalizzazione, comunicazione e servizi digitali, occupabilità.