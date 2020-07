Arte: la fioritura di Castelluccio diventa un quadro

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 13 LUG - I colori unici e intensi del mosaico naturale della fioritura dell'altopiano di Castelluccio, dal giallo ocra al rosso, al verde racchiusi in un'opera di arte contemporanea inedita realizzata dal maestro artigiano Stefano Lazzari, titolare a Città di Castello della "Bottega Tifernate". "Fiorita a Castelluccio n°1. I colori dell'Umbria" è il titolo del quadro (133x230 cm), tempera su tavola, incisioni e rilievi, che inaugura una nuova linea di produzione dell'artista, che fino ad ora si era cimentato nella riproduzione di opere d'arte certificate dal ministero dei Beni culturali, anche per il papa e il presidente della Repubblica.

Lazzari donerà l'opera alle popolazioni terremotate quale segnale di solidarietà e speranza per il futuro.

"Fioritura a Castelluccio n°1 - ha detto l'artista - rappresenta quello che i miei occhi ma soprattutto la mia anima, provano di fronte a tanta bellezza. Questo vuole essere un omaggio a Norcia, ai suoi cittadini" che "con dignità e fierezza hanno saputo andare avanti e ricostruire la propria vita". (ANSA).