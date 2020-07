Mariotti a guida Confindustria Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 10 LUG - Maurizio Mariotti, amministratore delegato di Cancellotti, azienda specializzata nella produzione di prefabbricati e manufatti per il settore infrastrutturale, civile e industriale, è stato confermato alla presidenza della Sezione territoriale di Perugia di Confindustria Umbria per il biennio 2020-2022. L'Assemblea, che si è svolta in videoconferenza, ha confermato anche il vicepresidente Federico Malizia (Ciam) ed eletto il Consiglio direttivo.

"In questi due anni di intensa attività - ha sottolineato Mariotti, che ricopre anche la carica di consigliere delegato alle Infrastrutture di Confindustria Umbria - abbiamo cominciato un percorso che ci ha permesso di comprendere meglio quale contributo gli imprenditori possono dare per lo sviluppo del nostro territorio. Questi ultimi mesi di emergenza Coronavirus hanno stravolto la nostra operatività, ma stiamo reagendo perché molto resta ancora da fare e portare a termine".

Confronto e dialogo con le istituzioni, impegno per lo sviluppo e il miglioramento del tessuto urbano, collaborazione con il sistema scolastico e potenziamento delle infrastrutture i temi-chiave annunciati anche per il prossimo mandato. (ANSA).