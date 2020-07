Confermate condanne omicidio Polizzi

(ANSA) - PERUGIA, 09 LUG - Confermate dalla Cassazione la condanne all'ergastolo e quella a 16 anni e mezzo di reclusione per Riccardo e Valerio Menenti, padre e figlio accusati di aver ucciso Alessandro Polizzi, delitto avvenuto a Perugia nel marzo del 2013.

Il padre è accusato di essere stato l'esecutore dell'omicidio, il figlio risponde di concorso morale e materiale nel delitto.

Alla lettura del dispositivo della Cassazione hanno assistito i familiari di Polizzi e la fidanzata Julia Tosti, che era con lui quando venne ucciso in un appartamento di Perugia da un colpo di pistola che ferì a una mano anche la giovane. Tutti sono scoppiati in lacrime. "E' stato messo un punto definitivo in questa vicenda. Giustizia è stata fatta" ha sottolineato l'avvocato Donatella Donati, uno dei legali di parte civile insieme a Luca Maori, Gianni Rondini e Nadia Trappolini.