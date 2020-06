Prima giornata di grande caldo su Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 28 GIU - Sfiorati i 36 gradi a Bastia Umbra nella prima giornata di grande caldo in Umbria. Nel pomeriggio di domenica sono stati superati i 30 gradi in tutte le principali città della regione, stando ai rilievi delle centraline del Centro funzionale della Protezione civile.

A Perugia il termometro ha segnato 34,1 gradi, 35 sono stati invece registrati a Foligno, così come a Castiglione del Lago e Narni Scalo. A Terni rilevati 33,7 gradi. Anche in Valnerina, a ridosso dell'Appennino umbro-marchigiano, sono stati superati i 32 gradi. (ANSA).