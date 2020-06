Fase 3: riapre il Museo di San Francesco a Montefalco

(ANSA) - MONTEFALCO, 11 GIU - Dopo 97 giorni di chiusura a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid 19, sabato 13 giugno riapre al pubblico il Museo di San Francesco, uno dei musei più apprezzati e visitati dell'Umbria.

In questa prima fare e nello specifico per il mese di giugno, sarà possibile visitare la chiesa museo e il ciclo di affreschi di Gozzoli durante i weekend (sabato e domenica dalle ore 10.30 alle 18.30.

"E' con un po' di emozione che ci accingiamo alla riapertura del Museo - ha commentato il vicesindaco con delega alla Cultura Daniela Settimi - restituendo al pubblico un vero e proprio scrigno dove sono conservati gli splendidi affreschi di Benozzo Gozzoli, autore delle decorazioni della cappella di San Girolamo e di quelle dell'abside. Grazie alla collaborazione dell'attuale gestore Sistema Museo abbiamo predisposto tutte le misure previste in funzione antiCovid e tese a garantire il distanziamento sociale e la visita in totale sicurezza degli spazi". (ANSA).