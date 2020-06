Tesei, 2 Giugno data chiave della storia italiana

(ANSA) - PERUGIA, 02 GIU - "Due Giugno, una data chiave della nostra storia, ricca di messaggi ed insegnamenti fortemente attuali. L'anniversario, il settantaquattresimo, della nascita della nostra Repubblica porta con sé valori di libertà, di democrazia, di rispetto, di costruzione, di rinascita". È quanto afferma la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, in occasione della Festa della Repubblica. "La capacità di saper vivere il proprio tempo - prosegue Tesei - di sentirsi parte di una comunità, hanno caratterizzato la nostra storia e sono prepotentemente riemersi in questo complesso periodo che siamo chiamati a vivere e ad affrontare senza lasciarsi andare allo sconforto. Il sentirsi cittadini di un'unica comunità ha contrassegnato il processo di costruzione della Repubblica ed oggi, quegli stessi ideali, ci spingono a guardare al domani con razionale ottimismo e determinazione. Il Presidente dela Repubblica, Sergio Mattarela, farà oggi visita a Codogno, la cittadina lombarda che ha subito per prima in Italia l'onda d'urto dell'epidemia. Un gesto forte ed importante. Una festa della Repubblica che ci dona, dunque, un messaggio che è al tempo stesso patrimonio da conservare e - coonclude la presidente - linfa per il domani, radici e futuro del nostro Paese". (ANSA).