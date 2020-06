La festa della Repubblica digitale con DigiPass

(ANSA) - PERUGIA, 02 GIU - Il DigiPass Assisi ha inaugurato la maratona di eventi digitali con cui la rete dei DigiPass Umbria rende omaggio alla Festa della Repubblica declinandola in versione "digitale", ovvero divulgando le azioni dell'iniziativa strategica nazionale con cui il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri si pone l'obiettivo di contrastare il divario digitale, sostenere l'inclusione digitale e favorire l'educazione alle tecnologie del futuro.

A salutare l'iniziativa, riferisce il Comune di Assisi, Paola Pisano, ministro per l'nnovazione tecnologica e la digitalizzazione, Michele Fioroni, assessore della Regione Umbria allo sviluppo economico, innovazione, digitale e semplificazione, e Stefania Proietti, sindaco di Assisi.

La maratona digitale, con inizio alle ore 10, prosegue fino alle ore 18 tramite il canale YouTube DigiPASS Umbria (https://bit.ly/3eo0dZ7) e propone una serie di approfondimenti sull'Italia del futuro, attraverso l'analisi di strumenti, servizi e azioni di innovazione che accompagneranno la trasformazione digitale del Paese.

all'alfabetizzazione digitale, al superamento del divario digitale e allo sviluppo di competenze digitali. (ANSA).