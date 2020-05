Gdf sequestra 1,5 kg hascisc, due arresti

(ANSA) - PERUGIA, 27 MAG - Un chilo e mezzo di hascisc pronto per essere spacciato è stato sequestrato dalla guardia di finanza di Perugia a bordo di un'auto sulla quale viaggiavano due persone che sono state arrestate. Gli investigatori stimano in 20 mila euro il valore della droga.

La vettura è stata fermata mentre era diretta a forte velocità verso il capoluogo umbro. Nel corso della successiva perquisizione, la gdf ha recuperato 10 mila euro in contanti e l'hashish nascosto nel retro.

Le due persone a bordo sono risultate residenti in provincia e originari uno del casertano e l'altro del Marocco. Sono stati arrestati e rinchiusi in carcere. (ANSA).