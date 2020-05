Coronavirus:Tesei,i 7 positivi frutto di screening puntuali

(ANSA) - PERUGIA, 12 MAG - "I positivi di oggi sono ancora il frutto di monitoraggi e screening molto puntuali, la maggior parte addirittura asintomatici. Ed è quello che stiamo cercando attraverso il massimo possibile di test e tamponi, per scovare il virus anche dove esiste ma non è noto": ha commentato così - intervistata da Umbria Tv - la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, i sette nuovi casi di positività al coronavirus con un aumento quindi rispetto a quelli dei giorni scorsi.

"L'Umbria ha grandi chance per ripartire e tornare ad essere una regione attrattiva ma l'attenzione deve essere sempre massima" ha inoltre sottolineato Tesei. (ANSA).