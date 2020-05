Zero contagi a Comunità Incontro Amelia

(ANSA) - AMELIA, 11 MAG - Raggiunto il risultato di 'zero contagi' alla Comunità Incontro di Amelia, dove tutti gli ospiti, lo staff e gli operatori sono stati sottoposti a test sierologici e tampone a cura della Usl Umbria2. Nelle strutture, l'attività non si è fermata neanche nel periodo di pieno lockdown.

Grazie al protocollo adottato sin dalla prima fase dell'emergenza sanitaria, la Comunità - si sottolinea in una sua nota - non ha infatti mai smesso di essere operativa, pur rimanendo 'blindata'.

"E' necessario come non mai - afferma Giampaolo Nicolasi, capostruttura della Comunità Incontro - rivolgere una forte attenzione alla cura dei più fragili e dei vulnerabili, per i quali l'isolamento dato dal Covid-19, rischia di aggravare uno scenario già fortemente compromesso. La nostra è una struttura votata all'accoglienza ed è in momenti di grande emergenza come questo, che siamo tenuti a dare il massimo. Abbiamo chiuso le porte al Covid-19, ma abbiamo lasciato aperta la finestra per accogliere i più deboli". (ANSA).