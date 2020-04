Sui social la Beer Week per 'fare festa'

(ANSA) - PERUGIA, 16 APR - Si svolgerà quest'anno sulla rete, dal 20 al26 aprile, la SocialBeer Week, promossa dai Mastri Birrai umbri, birrificio agricolo con sede a Gualdo Cattaneo e uno dei fondatori del Consorzio della birra italiana che tutela le produzioni artigianali con materie prima made in Italy.

"Viviamo giorni faticosi: gli italiani sono costretti in casa per praticare quel distanziamento fisico necessario per limitare i contagi da coronavirus. Ma non vogliamo e non dobbiamo perdere il piacere di stare insieme e di fare festa.

L'obiettivo di questa settimana è proprio quello di sviluppare condivisione e amicizia" spiega Marco Farchioni, manager di Mastri Birrai Umbri. "La nostra SocialBeer Week sarà una settimana di festa con la quale vogliamo valorizzare questa bella tradizione italiana dello stare insieme in allegria, magari in compagnia di un buon calice di birra". (ANSA).