Incendio in area stoccaggio Asm Terni

(ANSA) - TERNI, 15 APR - Un incendio è divampato stamani all'interno di un'area stoccaggio rifiuti dell'Asm, nella zona di Maratta, a Terni. Le fiamme - hanno riferito i vigili del fuoco - hanno coinvolto un capannone all'interno dell'area adiacente all'ex inceneritore provocando anche una densa colonna di fumo.

Sul posto sono intervenute tre squadre e cinque mezzi dei vigili del fuoco, che sono riusciti ad evitare la propagazione del rogo alle altre strutture. Per cause in corso di accertamento le fiamme hanno riguardato dei nastri trasportatori dell'impianto di preselezione dei rifiuti. Ingenti i danni ai macchinari e al materiale.

Oltre ai vigili del fuoco, sul posto anche con un nucleo Nbcr, sono intervenuti carabinieri forestali, polizia e personale Arpa. (ANSA).