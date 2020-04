Commissione Ambiente segue situazione incendio Asm

(ANSA) - PERUGIA, 15 APR - "La Commissione regionale sull'ambiente seguirà da vicino l'evolversi della vicenda relativa all'incendio che è divampato presso il centro stoccaggio rifiuti di Asm in zona Maratta a Terni": lo ha annunciato la presidente della Commissione d'inchiesta per la 'verifica delle condizioni di inquinamento dell'Area Ternana e del Narnese', Francesca Peppucci (Lega).

"In stretto contatto con Arpa, Comune di Terni e autorità preposte - spiega la presidente Peppucci -, valuteremo le conseguenze dell'incendio e quindi le eventuali azioni da mettere in campo a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini da sottoporre all'attenzione della Giunta e del Consiglio regionale". (ANSA).