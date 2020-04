Arpa,nessun pericolo da incendio all'Asm

(ANSA) - TERNI, 15 APR - "I risultati delle prime rilevazioni effettuate, grazie all'utilizzo di una centralina mobile per l'analisi istantanea dell'inquinamento, non hanno evidenziato situazioni di pericolo per la popolazione o l'ambiente": lo dice in una nota il direttore generale dell'Arpa, Luca Proietti, in merito all'incendio avvenuto stamani presso l'impianto stoccaggio e selezione dei rifiuti di Asm, a Terni.

"Nei prossimi giorni - aggiunge Proietti - Arpa sarà in grado di fornire tutti i dati relativi all'eventuale presenza di sostanze nocive nell'aria, causate da questo incendio. Oltre ai dati della centralina mobile già acquisiti nel corso dell'evento, analizzeremo infatti i filtri della centralina fissa di Arpa Umbria situata proprio a Maratta, nelle immediate vicinanze dell'impianto".

Ad essere interessati dalle fiamme - spiega sempre l'Arma - sono stati unicamente i rifiuti presenti al momento sul nastro e già selezionati.