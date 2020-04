Dati stabili su infezioni coronavirus

(ANSA) - PERUGIA, 14 APR - Sono sostanzialmente stabili i dati relativi alle infezioni accertate di coronavirus in Umbria.

In base ai dati aggiornati dalla Regione alle 8 di martedì 14 aprile 1.321 persone (+1 rispetto a ieri) risultano positive. I guariti sono 330 (+3) e 316 i clinicamente guariti (invariato).

I deceduti sono 53 (+1). Il dato 'netto' degli attualmente positivi è quindi di 938 (-3).

I ricoverati sono 164 (-1), 37 (-1) in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 2.409 (-177) e 8.941 (+255) quelle che sono uscite.

Nel complesso, entro le ore 8 del 14 aprile, sono stati eseguiti 18.941 tamponi (+215).

I dati e tutte le notizie relative all'emergenza coronavirus sono consultabili su www.regione.umbria.it/coronavirus in cui è stata attivata una dashboard (https://coronavirus.regione.umbria.it/) che fornisce tutti i dati in merito all'evoluzione del Covid-19 in Umbria. (ANSA).