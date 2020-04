Mascherina e casco per fare spesa

(ANSA) - PERUGIA, 9 APR - Mascherina, occhiali e un casco protettivo di quelli che si indossano quando si usa il tagliaerba. Così l'ex senatore Maurizio Ronconi si è presentato su Facebook, postando una foto che lo ritrae in un centro commerciale. Immagine accompagnata da: "Basterà?", riferendosi ovviamente alla protezione dal coronavirus.

Raggiunto telefonicamente dall'ANSA, Ronconi, ha spiegato che "l'ironia è utile anche in situazioni così drammatiche". "E comunque - ha aggiunto - il casco l'ho indossato per tutto il tempo che mi è servito per fare spesa". Raccontando di averlo "rispolverato dal magazzino dove ci sono gli attrezzi per il giardinaggio". "Ho pensato - ha detto ancora - che potesse tornare utile per garantire una maggiore protezione dal Covid-19".

Oltre che essere un politico, Ronconi è anche un medico e si è detto "moderatamente ottimista per i dati degli ultimi giorni sui contagi".