Bassetti, vita è piegarsi verso i deboli

(ANSA) - PERUGIA, 9 APR - "Il Giovedì Santo ci insegna a come vivere la sostanza del Vangelo. La vita vera non è stare in piedi, dritti e fermi nel proprio orgoglio; la vita secondo il Vangelo è piegarsi verso i fratelli e le sorelle, soprattutto più deboli, e mettersi a loro disposizione e servizio": così il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, nell'omelia della messa in Coena Domini del Giovedì Santo nella cattedrale di San Lorenzo. Vuota, senza fedeli a casa per la pandemia. Rito trasmesso in diretta dai media diocesani.

Il presule ha ricordato "tutti i degenti degli ospedali e delle cliniche, e coloro che, con amore, li assistono". "Un saluto ai carcerati e in particolare alle carcerate di Capanne - ha aggiunto -, dove ogni anno mi sono recato a celebrare la Messa in Coena Domini, con la suggestiva e familiare lavanda dei piedi. Penso a tutte le famiglie, soprattutto a quelle numerose, che devono stare in casa con bambini piccoli, e spesso in appartamenti ristretti".