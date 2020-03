In Umbria rallenta incremento positivi

(ANSA) - PERUGIA, 30 MAR - Risulta particolarmente contenuto, stando ai dati lunedì 30 marzo, l'aumento in Umbria dei positivi al coronavirus, mille e 51, più 28 rispetto a domenica quando l'incremento rispetto a sabato era stato di 54. I guariti sono 15, nove nella provincia di Perugia e sei in quella di Terni.

Sono invece - secondo la Regione - 169 clinicamente guariti. I deceduti sono 33.

Tra i positivi, 30 sono di fuori regione, 792 residenti nella provincia di Perugia e 226 in quella di Terni. Sono ricoverati in 220, 13 di fuori regione; 47 in terapia intensiva.

Le persone in osservazione sono 2.864 mentre 3.827 sono i soggetti usciti dall'isolamento.

Nel complesso entro le 8 del 30 marzo, sono stati eseguiti 8.150 tamponi ma non è ancora noto quale sia la percentuale di quelli per i quali si conoscono già i risultati.

I dati e tutte le notizie relative all'emergenza coronavirus sono consultabili su www.regione.umbria.it/coronavirus. (ANSA).