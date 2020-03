Al via in Umbria uso test rapidi virus

(ANSA) - PERUGIA, 30 MAR - L'Umbria ha cominciato oggi a utilizzare i test rapidi nell'ambito della strategia della Regione per contenere la diffusione del Covid-19. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto. "Al momento - ha spiegato - la Regione ha messo a disposizione 5 mila test immunologici e nel giro di una settimana il numero dovrebbe arrivare a 10 mila, mentre per la metà di aprile dovrebbero arrivare 15 mila kit per il test molecolare rapido".

Da oggi saranno sottoposti al test tutte le persone che arrivano ai pronto soccorso degli ospedali e i ricoverati nelle cosiddette aree grigie, ovvero quei soggetti per i quali non è stata ancora riscontrata la positività al Covid-19 attraverso il tampone. A questi si aggiungono gli abitanti di quelle zone dell'Umbria in cui è stata riscontrata una concentrazione di casi positivi. In questa fase la rilevazione della positività al virus andrà in parallelo con il tampone.