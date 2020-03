Bori, azioni per affetti da disturbi

(ANSA) - PERUGIA, 30 MAR - "Servono azioni mirate e specifiche, come avvenuto nelle altre regioni italiane, per tutte quelle persone affette da disturbi e patologie incompatibili con una lunga e forzata permanenza in luoghi chiusi": lo sostiene il capogruppo regionale del Partito democratico, Tommaso Bori, che annuncia la presentazione di un'interrogazione a riguardo. "Nello spirito di piena e leale collaborazione che ha caratterizzato la nostra azione politica e istituzionale fin dal primo giorno dell'emergenza sanitaria - spiega -, nella speranza che la Presidente attivi un luogo di ragionamento comune e scelte condivise, noi continueremo a dare il nostro contributo".

"L'isolamento - sostiene Bori - sta mettendo alla prova il tessuto economico e sociale della nostra regione. La lunga permanenza nelle proprie abitazioni, disposta per limitare il contagio da Covid-19, è una delle misure imprescindibili che sta riuscendo a bloccare i contagi e quindi ci permetterà di uscire da questa emergenza sanitaria".