Consegnati a Umbria sette ventilatori

(ANSA) - PERUGIA, 30 MAR - Sette ventilatori ad alta complessità, per terapia intensiva, sono stati consegnati oggi alla Regione dal Dipartimento nazionale di Protezione civile.

Prodotti in Italia, saranno destinati quanto prima agli ospedali umbri.

Sempre dal Dipartimento nazionale della Prociv sono in consegna nella giornata odierna 13 mila mascherine chirurgiche; 7.100 mascherine FFP2; 6.476 tubi endotracheali e 200 tute di protezione.

"Abbiamo avuto ed abbiamo - ha sottolineato la Presidente della Regione, Donatella Tesei - una interlocuzione continua, istituzionale e determinata con la Protezione Civile nazionale, con il Governo e con la Consip per garantire l'arrivo in Umbria delle strumentazioni necessarie. Una determinazione che inizia a dare i suoi frutti. Sicuramente quanto ricevuto, pur se estremamente utile, non soddisfa totalmente le nostre necessità.

A tal fine continueremo ad essere presenti quotidianamente nei tavoli nazionali, e siamo fiduciosi che riceveremo quando richiesto".