Da Sogepu norme gestione rifiuti Covid

(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 30 MAR - La Sogepu ha adottato una specifica modalità di gestione per la raccolta "porta a porta" dei rifiuti per gli utenti positivi al tampone o in quarantena in sei comuni dell'Alta Valle del Tevere. Lo ha comunicato l'amministratore unico Cristian Goracci, spiegando che la decisione è "in attuazione delle linee guida dell'Istituto superiore di sanità per il contenimento dell'emergenza da Covid-19.

La nuova modalità riguarda i residenti a Città di Castello, San Giustino, Citerna, Pietralunga, Montone e Monte Santa Maria Tiberina. Per i cittadini sottoposti alle restrizioni precauzionali le nuove regole prevedono l'interruzione della raccolta differenziata e il conferimento come rifiuti indifferenziati di tutti i materiali domestici, compresi fazzoletti, rotoli di carta, teli, mascherine e guanti monouso.

Sogepu distribuirà a tutte le utenze coinvolte sacchi e nastro adesivo, mentre ai residenti nei condomini sarà consegnato anche un contenitore apposito nel quale gettare i rifiuti.