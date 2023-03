Noi Techpark, attuazione dell'agenda dell'innovazione Ue

(ANSA) - BOLZANO, 27 MAR - Su invito di Eurac Research, l'Associazione europea delle organizzazioni di ricerca e tecnologia (Earto) terrà per la prima volta la sua conferenza annuale in Italia, il 28 e 29 marzo. Il tema dell'evento è "Il ruolo delle organizzazioni di ricerca e tecnologia (Rto) nell'attuazione dell'agenda dell'innovazione dell'UE" con una particolare attenzione dedicata alla transizione energetica.

L'evento si rivolge ai rappresentanti dei settori della ricerca, dell'industria e della politica, sia a livello internazionale che locale, e offre un'opportunità unica di scambiare idee di persona con i massimi rappresentanti europei del settore.

EARto rappresenta oltre 350 organizzazioni di ricerca e tecnologia in 32 paesi del mondo, tra cui centri rinomati come il Fraunhofer Gesellschaft in Germania, il Centro di ricerca tecnica della Finlandia Vtt, l'Organizzazione olandese per la ricerca scientifica applicata (Tno) e il Cetma, il Centro di ricerche europeo di tecnologie design e materiali che ha sede in Italia. Anche Eurac Research è membro e ospiterà l'evento di quest'anno.

Tema centrale della conferenza è contributo delle organizzazioni di ricerca e tecnologia (in breve Rto), nell'attuazione dell'Agenda dell'innovazione dell'Unione europea. Rappresentanti di alto livello delle Rto, dell'industria e delle istituzioni europee presenteranno e discuteranno come le organizzazioni scientifiche e tecnologiche possono aiutare l'Europa ad affrontare la crisi energetica nel breve termine e a garantire la competitività sulla via dello sviluppo sostenibile nel lungo termine. Tra i relatori ci saranno: Roland Psenner, presidente di Eurac Research, che discuterà del ruolo delle Rto negli ecosistemi regionali di innovazione per un'economia più sostenibile; Annika Gehrmann, responsabile delle risorse umane di Fraunhofer Gesellschaft parlerà delle competenze utili alla trasformazione; Stefano Corvaglia, responsabile Ricerca e Sviluppo di Leonardo SpA si focalizzerà sull'impatto della collaborazione tra Rto e industria sull'innovazione dell'azienda.

"Per noi la Conferenza annuale dell'Earto è un'occasione unica per presentare l'Alto Adige come luogo di ricerca e innovazione a un pubblico internazionale, per rafforzare le reti e avviare nuove collaborazioni", spiega Stephan Ortner, direttore di Eurac Research. I partecipanti e le partecipanti alla conferenza annuale Earto avranno infatti l'opportunità di conoscere gli ultimi sviluppi dei programmi europei di ricerca e innovazione, come Digital Europe e Horizon Europe. Per l'industria, in particolare, la conferenza offre la possibilità di ampliare la propria rete di contatti con gli istituti di ricerca internazionali ed esplorare nuove opportunità di cooperazione. L'Earto è infatti uno dei principali attori nell'arena della ricerca e dell'innovazione a Bruxelles e un importante contatto per la Commissione europea nello sviluppo delle politiche di ricerca e innovazione. (ANSA).