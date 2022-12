Premiati 270 studenti "eccellenti" dell'Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 30 DIC - L'estate scorsa più di 4.000 giovani di tutti e tre i gruppi linguistici hanno completato con successo la loro formazione presso una scuola secondaria, una scuola professionale o una scuola tecnica. 378 studenti di essi hanno ottenuto il massimo dei voti. Le eccellenze della scuola altoatesina sono state premiate oggi (29 dicembre) presso il Meeting & Event Center del Four Points Sheraton di Bolzano durante una cerimonia organizzata congiuntamente dalla Provincia di Bolzano e dalla Fondazione Cassa di Risparmio dell'Alto Adige.

Studentesse e studenti hanno ricevuto l'ambito riconoscimento dalle mani del presidente altoatesino Arno Kompatscher e dal presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Konrad Bergmeister, che hanno consegnato gli attestati di riconoscimento e la carta valore "monni". Un buono regalo grazie al quale gli studenti premiati potranno effettuare acquisti in maniera semplice, sostenibile e locale in circa 900 punti vendita ed esercizi commerciali dell'Alto Adige. Alla serata di premiazioni hanno preso parte anche i tre assessori provinciali alla scuola Giuliano Vettorato, Philipp Achammer e Daniel Alfreider e il presidente di Assoimprenditori Alto Adige Heiner Oberrauch. Tutti si sono congratulati con i giovani vincitori per il loro eccellente rendimento scolastico. (ANSA).