Mattei, colonna sonora della nostra autonomia

(ANSA) - BOLZANO, 09 MAG - "Un inno al nostro secondo Statuto di Autonomia degno delle migliori colonne sonore, auguro a Tobias Psaier di diventare il nuovo Moroder; felice che la premiere si stata ospitata nella mia Merano, cuore altoatesino della musica". Così il giudizio della presidente del consiglio provinciale Rita Mattei sulla composizione "Memoria dignum" vincitrice del concorso e scritta dal giovane ventiseienne Tobias Psaier di Tiso in Val di Funes. "Lo spartito è una vera e propria colonna sonora dei primi 50 anni del secondo Statuto di autonomia e sarà ora messo a disposizione delle 210 bande altoatesine, delle 89 trentine e delle oltre 300 del Tirolo che potranno interpretarlo in molte occasioni ufficiali e non" cosi 'Mattei.

L'opera è stata eseguita per la prima volta in occasione della festa dell'Europa ai concerti di Merano e Rovereto, organizzati dal Consiglio provinciale di Bolzano; atto finale del concorso che assegnava il premio alla migliore composizione musicale per fiati sul tema dei 50 anni del secondo Statuto di Autonomia. "Un'autonomia e in particolare il secondo Statuto ci ha dato un benessere diffuso nella nostra Provincia; ha ancora bisogno di crescere sia nella sua forma che nella percezione tra i cittadini, soprattutto tra i giovani che oggi danno questa forma speciale di autogoverno un po' troppo per scontata." - Conclude Mattei. (ANSA).