Impulsi 2023, nove obiettivi per un'economia sostenibile

(ANSA) - BOLZANO, 12 APR - Nove obiettivi per uno sviluppo economico sostenibile dell'Alto Adige: sono raccolti nel documento "Impulsi 2023" presentato dalla Camera di commercio di Bolzano e da Economia Alto Adige - Südtiroler Wirtschaftsring che intendono, spiega una nota, "attirare l'attenzione sulle principali sfide dell'economia altoatesina e proporre soluzioni come spunti di discussione".

"Negli ultimi anni l'economia altoatesina ha dovuto affrontare diverse sfide. Per di più, il cambiamento climatico richiede di ripensare l'economia in chiave sostenibile. Al tempo stesso si pone la questione su come l'Alto Adige possa mantenere e sviluppare la propria competitività in un mondo globalizzato", sottolineano Michl Ebner, presidente della Camera di commercio di Bolzano, e Federico Giudiceandrea, presidente di Economia Alto Adige - Südtiroler Wirtschaftsring.

Tra gli obiettivi indicati, il primo punta all'aumento della competitività e della produttività, per le quali "bisogna fare in modo che vi sia abbastanza forza lavoro qualificata a disposizione". Secon do "Impulsi 2023", occorre, poi, "preparare le imprese alle sfide del futuro" con "misure volte a favorire la crescita delle aziende" che "includono la promozione dello sviluppo d'impresa, il sostegno alle attività di export e la ricerca orientata all'economia".

Ancora, bisogna "espandere la produzione di energia: alla luce delle sfide della transizione energetica e della necessità di promuovere forme di energia a zero emissioni di CO2, l'Alto Adige dovrebbe espandere ulteriormente le fonti di energia rinnovabili (energia idroelettrica, eolica e solare) contribuendo così alla tutela del clima".

Gli altri obiettivi sono: sfruttare la riorganizzazione sostenibile dell'economia come opportunità di mercato; promuovere una società aperta e inclusiva; garantire una mobilità sicura ed efficiente; cogliere le opportunità della digitalizzazione; tenere in considerazione le esigenze economiche nella legge urbanistica e utilizzare le riforme della pubblica amministrazione per incrementare l'efficienza. (ANSA).