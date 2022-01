Presidenza Eusalp, giunta Alto Adige approva intesa

(ANSA) - BOLZANO, 18 GEN - La tutela del clima e delle montagne è al centro della prossima presidenza Eusalp - Strategia macroregionale Ue per la Regione Alpina - che sarà assunta per il 2022 dall'Alto Adige e dal Trentino.

La giunta provinciale di Bolzano ha preso atto dell'intesa interistituzionale che regola la programmazione, l'organizzazione e la gestione della presidenza italiana di Eusalp 2022. Contestualmente la giunta ha anche autorizzato il presidente, Arno Kompatscher, a firmare l'accordo che sarà sottoscritto, oltre che dal Trentino, anche dai ministeri e dalle Regioni interessate.

Con la presidenza, l'Alto Adige ed il Trentino assumeranno il coordinamento organizzativo. Tutte le parti contraenti si impegnano alla cooperazione e all'informazione reciproca.

"Nell'ambito della nostra presidenza metteremo al centro il tema dell'efficienza energetica in tutti i settori e della decarbonizzazione del sistema energetico, portando avanti al contempo i numerosi progetti e lavori che già vanno in questa direzione", ha dichiarato Kompatscher.

Il programma della presidenza altoatesina e trentina sarà presentato all'evento di avvio del 26 gennaio prossimo, presso la Fiera di Bolzano, al quale parteciperanno rappresentanti delle istituzioni europee e dei Paesi membri di Eusalp, in presenza o online. L'oratore ospite sarà Reinhold Messner, che parlerà dell'importanza delle Alpi in Europa. (ANSA).