Innovazione: Premio Mobilità ad Alperia

(ANSA) - BOLZANO, 17 SET - L'edizione 2021 del Premio Mobilità Alto Adige ha visto 17 partecipanti presentare i loro progetti entro la fine di luglio. Alperia SpA è riuscita a convincere la giuria con il progetto "Alperia per una mobilità sostenibile". Il progetto prevede misure per evitare di creare traffico (ad esempio la possibilità di fare smart working fino a 12 giorni al mese), per trasferire il traffico su modalità sostenibili (tra le altre cose anche il noleggio di e-bike, bus navetta dalla stazione di Bolzano fino alla sede di Edyna) e per migliorare il traffico (aumento dei veicoli elettrici nel parco veicoli, installazione di colonnine di ricarica, ecc.). Claudia Summa ha raccolto a nome di Alperia le congratulazioni e l'assegno di 6.000 euro da parte dell'assessore alla mobilità Daniel Alfreider. Summa ha dichiarato che Alperia utilizzerà il premio per supportare un'associazione ONLUS.

Il secondo posto è andato alla Gruber Logistics SpA con il progetto "Brenner green corridor". Al fine di ridurre le emissioni, Gruber Logistics si concentra sull'uso di carburanti alternativi e sull'espansione del trasporto intermodale (passaggio alla ferrovia). Questo progetto è stato premiato con 2.000 euro. Il terzo posto (1.000 euro) è andato all'azienda Mountain Sport Resort Calfosch Srl, che in Val Badia offre gite guidate in montagna con le bici e a piedi per gli ospiti, riducendo i trasporti con le auto private verso le mete turistiche. È stato inoltre assegnato il premio speciale della giuria, dotato di 1.000 euro. Questo premio è stato vinto da SLON Srl con il progetto "Rete logistica altoatesina". Si tratta di una piattaforma sulla quale produttori e distributori locali, che hanno necessità di trasporto, vengono messi in contatto con ditte di trasporto.

"Abbiamo da poco definito gli obiettivi per i prossimi 2 anni e mezzo nel settore della mobilità e vogliamo lavorare insieme per una mobilità intelligente, responsabile e connessa in Alto Adige. Mi rallegra molto che i vincitori del premio di mobilità di quest'anno e del premio speciale della giuria stiano già attuando alcuni di questi propositi nel loro lavoro quotidiano.

Sostengono la bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, puntano sulla mobilità senza emissioni e sul passaggio della mobilità dalla strada alla ferrovia, fanno affidamento sull'intermodalità e sulla mobilità dolce degli ospiti" afferma Alfreider. Il Premio Mobilità Alto Adige è stato introdotto su proposta del Consiglio provinciale e quest'anno è stato assegnato dalla Giunta provinciale per la quinta volta.

L'obiettivo del premio è quello di incoraggiare lo sviluppo di idee e strategie innovative per la mobilità sostenibile. Ultimo ma non meno importante, il premio è un riconoscimento pubblico per tutti coloro che sono coinvolti in questo campo. L'azione è stata coordinata dal reparto Green Mobility della STA - Strutture Trasporto Alto Adige SpA. (ANSA).