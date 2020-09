Turismo: bene estate, Alto Adige ora punta su autunno

(ANSA) - BOLZANO, 04 SET - In alta stagione estiva, il turismo altoatesino ha di nuovo recuperato terreno - anche grazie a una grande offensiva di comunicazione promossa da Idm Alto Adige nei mercati principali di Italia, Germania e Svizzera. Ora, per stimolare la ancora debole stagione autunnale, verrà lanciata una nuova ampia campagna negli stessi tre mercati e, in aggiunta, anche in Austria. L'obiettivo è quello di invogliare i potenziali ospiti a trascorrere una vacanza culinaria o una vacanza attiva in Alto Adige nei mesi autunnali e di incoraggiarli a prenotarla. Questa campagna autunnale, così come lo sono state le campagne primaverili ed estive, fa parte del programma Restart Alto Adige di Idm.

"Restart Alto Adige ha già prodotto risultati importanti per diversi e numerosi settori economici. Con misure mirate abbiamo perseguito l'obiettivo di sostenere soprattutto i settori più colpiti. Il turismo in quanto industria trasversale è importante per molti ambiti. La sua situazione, da cui dipendono molti posti di lavoro, ma anche altri settori, è ancora molto incerta e difficile. La campagna autunnale rappresenta per questo un ulteriore importante passo del programma Restart Alto Adige", afferma il Direttore Generale di Idm Erwin Hinteregger. (ANSA).