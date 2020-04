Coronavirus: +7 Tote und +44 Fälle in Südtirol

(ANSA) - BOLZANO, 16 APR - Sieben Todesfälle und 44 neuen Covidfälle sind seit gestern in Südtirol verzeichnet worden.

Hinzu kommen 45 Geheilte Die Gesamtzahl der untersuchten Abstriche beläuft sich mittlerweile auf 26.416. Dabei wurden 12.962 Personen auf das neuartige Coronavirus getestet.

Auf den regulären Abteilungen der sieben Krankenhäuser des Südtiroler Sanitätsbetriebes sowie in den vertragsgebundenen Kliniken und der Einrichtung in Gossensaß untergebracht sind 217 Personen. Als Corona-Verdachtsfälle gelten zurzeit 61 Personen, auch diese werden in den Einrichtungen des Südtiroler Sanitätsbetriebes beobachtet und betreut. Auf den verschiedenen Intensivabteilungen der Südtiroler Krankenhäuser werden 27 Covid-19-Intensivpatientinnen und -Intensivpatienten behandelt.

Weitere 7 Personen, die intensivmedizinisch betreut werden müssen, werden in Krankenhäusern in Österreich und Deutschland versorgt. Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus Infizierten, die in den Krankenhäusern des Südtiroler Sanitätsbetriebes verstorben sind, beträgt nun 141. Dazu kommen noch 87 Personen, die aus den Südtiroler Seniorenwohnheimen gemeldet werden. Das ergibt eine Gesamtzahl von 228 Todesfällen.

Mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt haben sich 218 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Südtiroler Sanitätsbetriebes. 11 Basisärzte und 2 Basiskinderärzte haben sich ebenfalls infiziert. Als geheilt gelten in Südtirol 448 Personen. Dazu kommen 184 Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden. Geheilte Personen: 632 (+45 gegenüber dem Vortag).

(ANSA).