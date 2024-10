Morto sull'Isarco a Bolzano, decesso per cause naturali

E' morto per cause naturali l'uomo, trovato esanime lungo la riva del fiume Isarco di Bolzano. Come apprende l'ANSA, si tratta di un cittadino marocchino di 50 anni, senza fissa dimora, conosciuto alle forze dell'ordine per episodi di abuso d'alcol. L'uomo aveva con sé i suoi documenti e qualche soldo. Il medico legale ha confermato la morte naturale e per questo non sarà effettuata l'autopsia.

Il ritrovamento è stato fatto verso le 13.30 ,in un boschetto a poca distanza dalla ciclabile che collega ponte Palermo con ponte Resia da un uomo che passeggiava con il suo cane. Sul posto sono intervenuti la polizia, con la scientifica e i vigili del fuoco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA