Sondaggio Swz, i partiti di giunta tengono, bene Stf e Verdi

Secondo un sondaggio della Südtiroler Wirtschaftszeitung, sono sostanzialmente stabili i partiti che attualmente formano la giunta altoatesina. Si registra però un sorpasso 'a destra' della Südtiroler Freiheit che passa in seconda posizione (dal 10,9 al 14%), davanti ai Verdi (che crescono dal 9 al 12%) e il Team K (dall11,1 all'11%). Nonostante i consensi stabili il partito di Köllensperger dalla seconda posizione alle elezioni provinciali scende addirittura dal podio.

Secondo il sondaggio telefonico effettuato da Apollis tra agosto e settembre con il sistema Cati e Cami con 1006 intervistati, per quanto riguarda la maggioranza vede la Svp perde leggermente (da 34,5 al 34%), come anche i Freiheitlichen (4,9 al 4%) e Lega (dal 3 al 2%), mentre Fdi è stabile al 6%.

Tra i partiti di opposizione il Pd scende al 3,5 al 3%, Jwa - secondo il sondaggio - dimezza addirittura quasi i suoi consensi dal 5,9 al 3%, mentre Vita sale dal 2,6 al 4%. Apollis dà la Civica al 3% e Widmann al 2%. Nettamente sotto la soglia del 2% M5S, Forza Italia e Centrodestra.



