Ndrangheta in Trentino, udienza rinviata per mancata notifica

La gup Elsa Vesco ha rinviato al 14 marzo 2025 l'udienza per vagliare le posizioni di 15 imputati nell'ambito del filone politico-amministrativo scaturito dalle indagini sulle infiltrazioni dell'Ndrangheta nel settore del porfido. La decisione è stata presa per una mancata notifica a due degli imputati, Domenico Morello e Pietro Denise, le cui sentenze per il primo filone processuale sono intanto passate in giudicato. L'udienza si è conclusa prima della costituzione delle parti civili.



