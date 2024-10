TrentinOrienta, quasi 8.000 i partecipanti in tre giorni

Sono quasi 8.000 le persone che hanno preso parte alla 3/a edizione di TrentinOrienta, la manifestazione dedicata all'offerta scolastica in Trentino promossa dall'Assessorato all'istruzione in collaborazione con il Dipartimento istruzione e cultura della Provincia di Trento e con Trentino Marketing. L'obiettivo dell'evento - si legge in una nota - è quello di supportare i giovani e le loro famiglie nella scelta del percorso formativo da seguire dopo il primo ciclo di istruzione.

48 gli stand informativi gestiti da 55 istituti di istruzione e formazione del territorio. L'ultimo giorno dell'edizione 2024 ha visto la presenza del noto psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini, che ha tenuto un seminario dal titolo "Scelgo la relazione! Il ruolo degli adulti nell'epoca del post-narcisismo, di internet e dell'Ia".

Ha aperto la conferenza la vicepresidente della Provincia di Trento Francesca Gerosa, la quale ha spiegato che "abbiamo voluto fortemente che il prof. Lancini fosse membro del comitato tecnico scientifico di Iprase, l'istituto di ricerca della nostra Provincia, perché abbiamo voluto ricominciare a mettere la scuola trentina al centro come laboratorio di buone pratiche e di nuove progettualità, affinché ricominci ad essere quel modello visto in tutta Italia come innovativo e d'avanguardia.

Sappiamo quanto siano spesso complesse le relazioni tra il mondo degli adulti e degli adolescenti; credo che fare un focus su questi temi possa essere particolarmente utile, soprattutto in un momento così delicato come quello che i vostri figli stanno per affrontare con la scelta del percorso scolastico da seguire".

"Non è importante la scelta, molto più importanti sono i processi decisionali che ci conducono alla scelta stessa", ha detto Lancini parlando dell'orientamento scolastico. "Inoltre credo che sia nostro compito ricordare ai nostri figli che una scelta non è per sempre, perché in un mondo complesso come il nostro bisogna essere sempre pronti a riorientarsi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA