Furgone in fiamme a Gardolo, intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco volontari di Gardolo, supportati dai permanenti di Trento, sono intervenuti questa mattina verso le 11.20 per un incendio che ha coinvolto un furgone che si trovava di fronte al carcere di Spini. Sul posto anche la polizia locale Trento - Monte Bondone.

Il furgone, appartenente a una ditta del posto, stava transitando in via Beccaria quando ha preso fuoco. Illeso il conducente, che è subito sceso dal mezzo. L'intervento dei vigili del fuoco è durato circa due ore. Il furgone è stato complemente distrutto dalle fiamme.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA