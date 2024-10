Coltellate al medico in ospedale a Bolzano, arrestato 57enne

Gli agenti della Squadra mobile di Bolzano hanno arrestato un 57enne bolzanino per atti persecutori e lesioni volontarie gravi nei confronti del primario del reparto di Psichiatria dell'ospedale San Maurizio.

Lo scorso 16 settembre l'uomo, che in considerazione delle sue condizioni di salute si trova agli arresti domiciliari, si era recato in ospedale e, dopo aver atteso l'uscita del medico dall'ambulatorio, lo aveva aggredito alle spalle colpendolo con un coltello.

Nei giorni successivi al grave episodio, inoltre, incurante di essere già stato individuato, l'uomo ha continuato a perseguitare il primario responsabile, secondo lui, di essere la causa dei suoi problemi sanitari. La pericolosità del 57enne ha spinto l'autorità giudiziaria ad emettere la misura cautelare.

Per gli stessi motivi e vista la pericolosità del soggetto, il questore, Paolo Sartori, ha avviato l'iter per la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.



