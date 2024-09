A Trento la prima di 'Cosmos' della Evolution Dance Theater

Sono ventitré i titoli in cartellone da ottobre ad aprile per la programmazione di danza 2024/2025 del Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento.

All'interno del cartellone ci sono alcune prime assolute, come "Cosmos" della Evolution Dance Theater, e alcune prime nazionali, come "Unarmoured" di Clara Furey, oltre a coreografi di prestigio internazionale come Roberto Castello, Virgilio Sieni, Marcos Morau, Silvia Gribaudi, Renato Zanella, Roberto Zappalà e Daniel Leveillé.

Gli spettacoli - si legge in una nota - sono distribuiti tra Trento (Teatro Sociale, Auditorium Santa Chiara e Teatro SanbaPolis), Bolzano (Teatro Cristallo, Teatro Comunale e Teatro di Gries) e Rovereto (Teatro Zandonai).

"Con un mix di stili e di novità, la danza sarà la grande protagonista all'interno della stagione 2024/25 del Centro", commenta la vicepresidente del Centro Servizi Culturali Santa Chiara Sandra Matuella. "Avremo il piacere di ospitare coreografi prestigiosi e compagnie internazionali, che spazieranno da un grande titolo del repertorio tradizionale come 'Romeo e Giulietta', fino alla danza contemporanea più innovativa. Non mancheranno inoltre delle divertenti sorprese come i ballerini in tutù di Chicos Mambo, che reinterpretano con tanto colore e un pizzico di irriverenza i momenti più celebri della storia della danza. Imperdibile anche l'omaggio alla musica da Oscar di Ennio Morricone, firmato dal coreografo visionario Marcos Morau per la compagnia Aterballetto".

La programmazione prenderà il via il 16 ottobre (ore 20.30) dal Teatro Sociale di Trento con "Inferno", progetto del Premio Ubo Roberto Castello, che sovverte completamente la rappresentazione canonica dell'Inferno e porta in scena una tragedia in forma di commedia sull'invadenza dell'ego.

Nel periodo natalizio sono previsti eventi speciali, con un programma di spettacoli all'insegna della comicità, della musica, della danza e dell'intrattenimento. Si comincia dal 24 al 27 dicembre al Teatro Sociale, che per l'occasione ospiterà il cabarettista e trasformista Ennio Marchetto con "Living Paper Cartoon", spettacolo nel quale, attraverso costumi di carta, darà vita ad una vera Babilonia di musica, teatro e creatività.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA