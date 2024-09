Prende forma il WaltherPark, il grezzo è pronto

50 metri: È questo il dislivello tra le fondamenta del WaltherPark al 4/o piano interrato e il punto in cui è stato eretto l'albero sul tetto del 7/o piano.

Alla cerimonia di fine grezzo, giovedì 26 settembre, Heinz Peter Hager ha presentato una serie di dati e fatti sul progetto, che sta per essere completato: le prime consegne avverranno a fine anno.

Il WaltherPark, nell'area compresa tra Via Alto Adige, Piazza Verdi e Piazza della Stazione a Bolzano, è il più grande cantiere privato nella storia dell'Alto Adige, sia in termini di dimensioni che di importo investito, per un totale di oltre 600 milioni di euro, di cui più di 106 milioni di euro sono andati al Comune di Bolzano. "Forse l'ospedale di Bolzano è paragonabile in termini di dimensioni, ma è stato costruito in molte fasi diverse fino alle dimensioni attuali", afferma Hager, presidente di WaltherPark AG.

Oltre al centro commerciale centrale, ci saranno uffici per l'amministrazione pubblica e aziende private, un asilo nido e altre strutture pubbliche, un moderno hotel 4s e 110 appartamenti posizionati in 7 edifici sul tetto della struttura centrale. A ciò si aggiungono infrastrutture come la nuova stazione degli autobus, un tunnel di accesso ai parcheggi del centro di Bolzano, collegamenti ciclabili e pedonali, una struttura per il raffrescamento fluviale dell'Isarco e un nuovissimo parco della stazione, così i responsabili del progetto.

La costruzione è ormai a buon punto e, mentre l'ultimo edificio residenziale ha raggiunto il livello del tetto, i lavori interni in altre aree dell'edificio stanno per essere completati: le prime unità di uffici nell'edificio lungo via Garibaldi saranno consegnate a fine anno, ha annunciato Hager.

"L'89,6% degli spazi commerciali del centro è già stato affittato e stiamo portando a Bolzano oltre 70 nuovi marchi".

Dei 110 appartamenti, 54 sono già stati venduti e anche la maggior parte degli uffici è stata venduta.

Dopo i primi uffici, i primi appartamenti saranno consegnati all'inizio del 2025, mentre il parcheggio sarà messo in funzione a marzo. Anche l'hotel, che sarà gestito da Falkensteiner, sarà inaugurato in primavera. La "High Street Gallery", con negozi, ristoranti e vari fornitori di servizi, aprirà a fine agosto/inizio settembre.



