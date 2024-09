Enpa, 'lupo meno protetto è decisione vergognosa'

E' "semplicemente vergognosa l'approvazione da parte degli Stati membri, su proposta della Commissione Europea, della modifica dello status di conservazione del lupo nella Convenzione di Berna, da specie particolarmente protetta a protetta". Lo afferma in una nota l'Ente nazionale protezione animali ricordando che "con la legge 157 del 1992 l'Italia, lo volle specie particolarmente protetta e noi non vogliamo e non possiamo tornare indietro".

"Si tratta di una scelta che nulla ha a che vedere con la scienza e con la protezione della biodiversità sempre più in crisi - aggiunge l'Enpa - ma sembra invece una 'vendetta' della presidente Ursula Von Der Leyen contro i lupi, come quello 'colpevole' di aver ucciso il suo pony e, per questo, condannato a morte. Pony che ricordiamo era privo di adeguate protezioni".

La decisione "è una scelta che ci riporta indietro di decine e decine di anni, anche a livello culturale, e soprattutto che va contro la società civile, il mondo scientifico e i cittadini che chiedono, invece, maggior rigore nella protezione del lupo che si nutre in gran parte di selvatici, di ungulati e quindi di cinghiali di cui, nell'ignoranza generale, è il maggior predatore", conclude l'Enpa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA