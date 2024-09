Aprirà lunedì la nuova sede della Mensa della Provvidenza

La nuova sede della Mensa della Provvidenza aprirà le porte lunedì 23 settembre in via Giusti, nei locali che prima erano occupati dal Centro di ascolto della Caritas diocesana.

L'arcivescovo di Trento Lauro Tisi ha definito la nuova Mensa come una "seconda cattedrale destinata alla carità: qui non contano i numeri dei pasti, ma i volti e le storie. Questa è la casa del dialogo e dell'incontro": La riapertura della Mensa, fino a luglio operativa nell'ex convento dei Cappuccini, giunge dopo una prima fase di lavori di ristrutturazione da 1 milione di euro sostenuti dall'Arcidiocesi. La Mensa torna ad offrire un pasto caldo serale a più di 120 persone bisognose grazie all'aiuto di centinaia di volontari coordinati dalla Fondazione Caritas Diocesana.

La Mensa è dotata di 56 posti e aprirà ogni giorno dell'anno, ad eccezione del mese di agosto, alle 17. La distribuzione dei pasti proseguirà su due o tre turni fino alle 18.15. Gli utenti sono in particolare uomini, perlopiù stranieri, ma non mancano anche molti italiani, con età media tra i 18 e i 35 anni, in graduale abbassamento.

Nella sede di via Giusti - informa l'Arcidiocesi di Trento in una nota - sarà trasferita anche la distribuzione dei pacchi viveri per le famiglie in difficoltà. Attualmente sono un centinaio le derrate alimentari consegnate ogni mese ai nuclei più bisognosi.

La presentazione della nuova Mensa è stata l'occasione per rinnovare l'appello a prestare servizio volontario all'interno della struttura o a donare cibo (preferibilmente a lunga conservazione) o denaro per l'acquisto dei viveri.

"Faccio un appello a tutta la Diocesi - ha rilanciato Tisi - e invito quelli che ci stanno a intraprendere la strada del servizio. Basta anche un'ora al mese, c'è bisogno di tutti".





