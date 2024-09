Si ferisce con un tronco, 57enne portato al Santa Chiara

Un 57enne di Giovo è stato portato all'ospedale Santa Chiara di Trento in seguito a un incidente avvenuto verso le 15.15 nei dintorni del rifugio Sauch.

Secondo le prime informazioni il 57enne stava tagliando una pianta quando un tronco lo avrebbe colpito alla schiena. L'uomo avrebbe quindi allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori della stazione Rotaliana Bassa Val di Non del Soccorso alpino del Trentino, che sono arrivati fino al rifugio Sauch con i mezzi di soccorso e che poi hanno raggiunto il 57enne a piedi. Un operatore sanitario del Soccorso alpino gli ha prestato le prime cure, dopodiché il ferito è stato preso in cura dai soccorsi sanitari e portato all'ospedale Santa Chiara di Trento con l'elicottero.



