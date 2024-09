Neve sulle Dolomiti. La Sesto Pusteria di Jannik Sinner bianca come d'inverno

Quando Jannik Sinner ha deciso, dopo il successo agli Us Open, di fare un salto a casa in val Pusteria di certo non pensava di trovare l'inverno, ma la sua Sesto questa mattina si presenta completamente innevata.

Lo stesso paesaggio fiabesco, insolito per metà settembre, si trova oggi quasi ovunque in Alto Adige, nella parte orientale fino a 1.000 metri di quota, nel resto della provincia fino a 1.200/1.500 metri.

Da Bolzano si vede il Catinaccio imbiancato. Nel capoluogo provinciale la temperatura la scorsa notte è scesa a dieci gradi, mentre una settimana la minima sfiorava ancora i 20 gradi. Oggi prevarranno le nubi con precipitazioni a nord, in particolare sull'Alta Valle Aurina.

Il limite della neve si attesterà fra 1200 e 1500 metri di quota. Verso sud le precipitazioni saranno assenti con venti settentrionali in rafforzamento e temperature piuttosto basse. Temperature massime tra 10 gradi a Vipiteno e 19 a Bolzano.

Dall'estate al quasi-inverno in una decina di giorni anche sulle Dolomiti in Veneto, con precipitazioni che hanno interessato anche località a quote medie, come Arabba (1600 metri). Tra ieri e la scorsa notte le nevicate hanno coperto di bianco il Lago di Misurina, le Cinque Torri, Ra Valles a Cortina, Rocca Pietore fino a Passo Giau. Un anticipo di stagione fredda causato dalla perturbazione che ha colpito il Nord Italia, sospinta da aria polare.

Il crollo termico è stato notevole: in pianura si è passati dai 35 gradi di massima degli ultimi giorni di agosto ai 13-14 di stamane, con uno sbalzo di oltre 20 gradi. Gli accumuli di neve fresca nelle ultime 24 ore hanno raggiunto i 25-30 centimetri nelle stazioni in alta quota, come Ra Valles e sui Monti Alti Ornella, in zona Arabba; anche sulla cittadina si misurano 5 centimetri di neve al suolo. La cima della Marmolada, ai 3.343 metri di Punta Penia, è tornata al suo aspetto più abituale: tantra neve e freddo. La minima qui è stata di -11 gradi.

