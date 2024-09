Teatro Cristallo, presentata la nuova stagione con 54 spettacoli

Prosa, concerti, spettacoli per bambini, il meglio del teatro amatoriale, corsi, laboratori, incontri e presentazioni di libri: il Teatro Cristallo di Bolzano ha presentato la nuova stagione. Saranno 54 gli spettacoli, 24 le conferenze/incontri, 3 le mostre, 5 le proiezioni di film, 9 i laboratori teatrali e artistici, 19 le attività per ragazzi e giovani. La campagna abbonamenti per le rassegne e la vendita degli spettacoli nonché il rinnovo o la sottoscrizione della Cristallo Card è aperta, è stato detto oggi in conferenza stampa.

"Diffondiamo bellezza" è il nuovo leitmotiv del Cristallo per la stagione 2024/25, uno slogan che vuole portare al centro il fascino del teatro e dello spettacolo dal vivo. Grandi nomi della musica italiana verranno proposti all'interno dei Racconti di Musica de L'Obiettivo: l'8 ottobre Paola Turci, accompagnata da Gino Castaldo presenterà "Il tempo dei giganti", il triennio d'oro della canzone italiana (1979-1981). Molto attesi anche il concerto di Niccolò Fabi, Discoverland, il 12 novembre e, per un pubblico più maturo, quello di Maurizio Vandelli dell'Equipe '84 che promette "Emozioni grandissime!".

Molto apprezzata è la proposta di prosa "In Scena," del Cristallo, realizzata col Teatro Stabile di Bolzano per le date di prosa e col Circuito Regionale della Danza proposto dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento per quelle di danza. Inaugura la rassegna il 23 ottobre Elio con il suo "Quando un musicista ride" che ripropone canzoni e testi da Fo a Gaber, da Jannacci a Cochi e Renato, da Flaiano a Marcello Marchesi, una generazione di artisti eccentrici e controcorrente che hanno sorpreso e divertito tutti. Segue poi lo spettacolo "Otello, di precise parole si vive" di (e con) Lella Costa e Gabriele Vacis su Shakespeare e una delle sue opere più famose.





