Torna la rassegna teatrale 'Palcoscenico Trentino'

Si rinnova l'appuntamento con il pubblico della rassegna "Palcoscenico Trentino" promossa dalla Cofas. L'iniziativa, giunta alla 27/a edizione, porterà al teatro "S. Marco" di Trento cinque spettacoli proposti da altrettanti gruppi filodrammatici in gara per l'aggiudicazione del "Premio Mario Roat". Il cartellone - si legge in una nota - comprende tre rappresentazioni in lingua italiana e due in dialetto trentino, con un doppio omaggio alla coppia di autori londinesi formata da Ray Cooney e John Chapman.

Ad aprire il calendario sarà, sabato 26 ottobre, la compagnia della Valle di Fiemme Filo di Tesero "Lucio Deflorian" Aps, con il musical "Mamma mia, che estate!" Si proseguirà sabato 2 novembre con in scena la filodrammatica "El Grotel" Aps di Condino, alle prese con "Ecco la sposa" e sabato 9 novembre con "Segreto, segreto, segreto!", portato in scena della compagnia "LupusinFabula" Aps di Volano. Il quarto spettacolo a concorso andrà in scena sabato 16 novembre quando la filodrammatica di Ischia Aps con "Credo che sta comedia no la rifarem mai pù", mentre il quinto e ultimo, "Il letto ovale" dalla filodrammatica "Amicizia" di Romeno, andrà in scena sabato 23 novembre.

I cinque spettacoli a concorso avranno una triplice valutazione: da parte di una giuria tecnica che assegnerà al miglior allestimento il premio "Mario Roat", una giuria di giovani composta da studenti appartenenti agli Istituti di scuola superiore aderenti al meeting "La scuola a teatro" e da parte del pubblico degli abbonati. L'edizione si concluderà venerdì 29 novembre con la serata finale e delle premiazioni, che avrà come ospite Federico Perrotta con il monologo "Via col vecchio".



