Poste, annullo filatelico dedicato a Lidia Menapace

In occasione del simposio "100 Lidia. Il pensiero, il lavoro, le opere nella vita di Lidia Menapace (1924-2020)" in programma a Bolzano sabato 7 settembre, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura "Simposio - Symposium "Lidia 100" richiesto dall'Associazione Freedomina. Nello stesso giorno dalle ore 08:30 alle 12:30 sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso lo sportello filatelico dell'ufficio postale di Piazza Parrocchia a Bolzano.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane Spa/U.p. Bolzano Centro - Sportello filatelico piazza della Parrocchia, 14 - 39100 Bolzano.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.Poste Italiane, si legge in una nota di Poste italiane.

Lidia Menapace, partigiana, esponente politica e saggista italiana, fu tra le fondatrici de "Il manifesto". Fu anche la prima donna ad essere eletta nel 1964 nel Consiglio provinciale di Bolzano. Menapace è mancata, all'eta' di 96 anni, il 7 dicembre 2020. Nel 2006 venne eletta senatrice con Rifondazione comunista.



