Alla Trentino Music Arena dal 29 al 30 agosto il 'Drip Festival'

In Trentino comincia il conto alla rovescia per i prossimi appuntamenti alla Trentino Music Arena.

Si comincia dal Drip Festival, evento dedicato alla musica trap/rap che si svolgerà tra il 29 e il 30 agosto. Giovedì 29 agosto alle 18 sono attesi i Capo Plaza, Rondodasosa e Neima Ezza, mentre venerdì 30 agosto, sempre dalle 18, sarà il momento di Naska e Tba.

Unica data italiana del tour mondiale - si legge in una nota - il 3 settembre alle 21 Trento ospiterà gli Europe, band culto degli anni Ottanta che in oltre quarant'anni di carriera ha scalato le classifiche di tutto il mondo.

Il 7 e 8 settembre dal pomeriggio a mezzanotte è in arrivo una maratona di musica, divertimento e sorprese con "Ragazzi in festa". Sabato 7 settembre sarà protagonista alle 18 la star Achille Lauro, con la Rua e Tba, mentre domenica 8 settembre dalle 15. 30 "Bimbi in festa" presenta Oreste direttamente da Rai Yoyo, accompagnato da maghi e bolle giganti. Alle 17.30 sono previste le finali del contest Gran Galà "Baby Voice" e alle 21 The Kolors.



