Tamponamento a Storo, tre persone in ospedale

Tre persone sono state trasferite all'ospedale di Tione di Trento in seguito a un incidente stradale avvenuto sulla Strada statale 237 a Darzo, nel Comune di Storo. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.

I feriti, tra cui una bambina di 9 anni e un uomo di 41 anni, sono residenti a Bagolino. I tre, trasferiti all'ospedale di Tione di Trento, stavano viaggiando a bordo di una fiat Stilo quando si sono scontrati, per cause ancora da chiarire, con una Toyota guidata da una 21enne del posto. Le loro condizioni non sarebbero gravi, mentre la giovane alla guida della Toyota è rimasta illesa.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori sanitari con tre ambulanze e la Polizia locale della Valle del Chiese, a cui sono affidati i rilievi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA